瞄準新穎植物肉市場商機，葡萄王（1707）攜手弘光科技大學25日舉辦真菌蛋白產學合作案成果發表會，雙方將合作打開素食、蔬食市場。
葡萄王龍潭分公司總經理陳勁初表示，台灣做為全球素食人口占比排名第三的國家，在食材的選用上，卻往往面臨左邊是豆製品，右邊也是豆蛋白的窘境。葡萄王以領先國內業界的發酵技術和全台第一產能的發酵設備，掌握真菌蛋白發酵特性，以FDA法規許可Fusarium venenatum PTA2684菌株生產發酵，並已達50噸級量產規模，不論是從素材端的研發或是調整素材搭配成新產品，短短一年內已研發10支以上的新產品。
去年葡萄王也註冊「FungGi meet」品牌，希望以此獨家專利技術，提供給有意開發創新植物肉產品的廠商另一項選擇。
弘光科技大學校長黃月桂指出，在推廣真菌蛋白使用上，目前雙方已陸續研發出全素冰淇淋、生吐司、雞塊、雞米花、豬排、熱狗及鳳梨酥等產品，也為促進環境永續盡一份心力，非常有意義。
成果發表會場上，食品工業發展研究所展示的切片火腿、義大利肉丸；振源食品現場動態實做素食和牛五花肉、東坡肉展示，及以全台最大乾拌麵代工廠味源公司，也推出法式松露佐真菌肉丁拌醬。各家秉持在植物基礎產品開發的深厚功力，對於真菌蛋白新興原料也投入了創意的發想，不只滿足素食者的需求，更引起葷食者好奇，帶動真菌蛋白新浪潮，進而減少溫室氣體排放，達成環保健康生活型態。
氣候變遷議題廣受全球的重視，政府民間都強力提倡ESG。葡萄王以累積30年在靈芝、冬蟲夏草、樟芝與猴頭菇等真菌菌絲的生產經驗，採發酵生產真菌蛋白原料僅需3天的時間（相對於養豬七個月）。看準的就是未來世界飲食趨勢將以替代性蛋白-真菌蛋白取代動物蛋白，希望藉由與弘光科大產學合作推廣真菌蛋白在各類食品上開發應用。
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