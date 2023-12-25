投組表現：

創業家（8477）表現最佳，25日股價一字價漲停，成交量只有332張，後市仍看好。

安鈦克（6276）表現最差，25日股價上漲0.47 ％，股價仍站穩所有均線，成交量縮小，後市可期。

盤勢預測：

台股大盤開高走低，終場上漲8.21點，漲幅0.05％，收在17,604.84點，成交量2,392.04億元。

類股方面，光電表現最佳，漲幅1.87％，航運股表現最差，跌幅4.77％，權值股台積電下跌1元，跌幅0.17％，收在581元。聯發科上漲5元，漲幅0.51％，收在995元。

展望後市，台股大盤受外資休年假的影響，成交量大幅萎縮，短期在5日均線上高檔盤整。台股在歲末外資暫時休假，類股輪動快速，由內資與主力主導，如上周強勢的航運股，今日除陽明跌停，萬海及長榮跌幅均超過7％以上，因此追高點及追熱點極容易成為主力倒貨的對象。選股方面，除提前告知的創業家、昶虹、凱碩漲停外，鋼鐵股的新鋼、燁興、海光、威致可特別留意。

投組表現：

創業家（8477）表現最佳：受惠於傳統購物旺季需求，恰逢聖誕節商機挹注。

建準（2421）表現最差：衝高後回檔修正，三大法人同買，後勢可期。

盤勢預測：

大盤今小幅震盪，終場上漲8點，收在17,604，成交量2,392億元；類股方面，電光電類股表現最佳，漲幅1.98％，運輸類股表現最差，跌幅4.7％。權值股方面，台積電下跌1元，跌幅0.17％，收在581元。聯發科上漲5元，漲幅0.51％，收在995元。

展望後市，上周五美股漲跌互見震盪幅度甚小，關注股價型態，整體多頭氣勢不減，且新台幣走勢依然健康。本周由於外資放假本就預期整體會呈現量縮，在這時間點是布局的最佳時機，切勿等下周外資回頭買超才追高，低接布局才是最好的操作方式。選股方面，上周提到的重電族群今天有買盤的進駐，半導體設備股也是大家可以關注的標的，十二月營收創高股，是這星期最值得關注的標的，投資人可從這方便著手尋找標的。

投組表現：

凱碩（8059）表現最佳， 受惠美國基礎建設及低軌道衛星需求增溫下，營運可望增溫。

來頡（6799）表現最差，擁有WIFI˙ 7題材，有機會持續創高。

盤勢看法：

受到聖誕節交易清淡，加上美國12月消費者信心指數上升下，遠超過預期，讓市場對未來經濟仍存樂觀下，台股進入類股輪動格局。未來在通膨數據降溫下，台股金融市場正走向萬八邁進中。

投組表現：

安國（8054）表現最佳，漲多進入處置交易，籌碼穩定且投信首度買進

益得（6461）表現最差，生技股族群整體拉回，預計本周仍有政策題材想像

盤勢預測：

周一台股跟隨美股漲勢開高，但25日全球多國股市休市，法人買盤縮手導致台股盤中開高震盪壓回，成交量能急凍至2,500億元以下，盤面由中小型股輪動表態。

周一資金輪動點火AI PC概念股，CES大展即將登場，法人看好2024年NB市場具備轉機，盤中宏碁拉高一度漲停，華碩、微星也都表態創高。IC設計同樣受惠資金青睞，威鋒電子、芯鼎、驊訊與系微等強勢發動。弱勢股則集中在航運與遊戲族群，因紅海停航出現轉機，與中國研擬禁止遊戲玩家課金等消息影響。

周二因歐美系外資進入新年假期長假，預計指數維持量縮震盪居多，盤面仍由內資主導，族群留意集團作帳股，如威盛、神盾、凌陽與聯發科集團。周二總統大選第二場政見發表會登場，盤中亦可留意政策題材股如綠能、軍工與生技股有無買盤卡位。