【時報記者王逸芯台北報導】博晟生醫（6733）今日召開法人說明會，宣布本年度營收億元目標順利達成，2023年再次繳出業績成長三倍的成績單。發言人趙叔威表示，營收成長主要得益於抗生素取得健保給付，以及愛膝康需求持續提高。除此之外，骨生長因子也於本年度完成日本及中國的獨家授權，貢獻海外授權金收入。

趙叔威表示，抗生素於4月取得健保給付，加上醫院通路的持續佈建，今年出貨量為去年的六倍，超過年初預期。抗生素已進入80%的醫學中心，而台大、長庚及義大也將於近期完成進院，預期將是明年高速成長的主力。此外，公司也密切關注國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情，產能部分也將提升至現有的五倍，並且持續探索技術移轉或出口抗生素至無針劑型Minocycline的海外市場。

博晟表示，軟骨再生產品「愛膝康」可以有效治療膝蓋疼痛以及輕中度退化性關節炎，趙叔威指出，今年在醫院通路佈建以及產品銷售量均較去年增加一倍，醫師使用人數也從去年的16人增加至目前的77人，隨著醫院數量及醫師信心提升，博晟預計明年國內銷售至少翻倍成長。新竹工廠目前已建置完成，近期將提出查廠申請，預計明年上半啟用，並有機會於年底前通過歐盟查廠。國際授權部分，今年美國及日本皆有大廠陸續前來洽談產品授權，如果有好的消息也會安排公布。

另一高階骨再生產品「骨生長因子」今年已分別完成日本及中國的獨家授權，而日本二期臨床試驗結果也證實可針對骨折不癒合病人達成治癒效果。董事長陳德禮表示，台美二期臨床試驗已進入最後兩人的收案階段，預計近期將收案完成，並於明年下半公布期中試驗結果。博晟將於取得試驗結果後，積極尋找美國及歐盟的授權夥伴，並規劃推進第三期臨床試驗執行。此外，博晟也將同步探索骨生長因子於牙科及動物治療領域的應用。

陳德禮表示，博晟將透提升產品銷售、擴充產品組合、開展醫材代工、合併收購同業、海外市場授權等五大方針，衝刺營收成本以加速實現獲利。