【時報記者張漢綺台北報導】淨零商機引爆能源商機，盛達電業(3027)樂觀看待集團能源事業前景，盛達電業董事長陳忠廷表示，綠能是剛性需求，集團將持續以綠能/儲能為主軸，預估明年能源相關營收還是會大幅成長，佔集團營收比重有望達80%，成為公司營運成長主要動能。
盛達今天下午在證交所舉行法說會，盛達集團自2017年成立盛齊綠能，跨足太陽能等綠能產業，經過數年的努力，於2022年開始進入儲能市場，綠能實績包括：1400場在地太陽能電站累計服務，總服務超過1300場太陽能電站成功掛表併網、500MW + Pixel View 監控系統出貨量累計，榮獲各大再生能源投資商全場採用、300MW + 太陽能變流器裝置量累計,含屋頂型、水面型、地面型，農電共生以及魚電共生、200MW + 儲能系統接單建置量累計，以及專攻用戶端工商儲能、電力交易平台及光儲方案。
盛達亦積極參與台電電力交易平台，包括自建及協助客戶建置，如：近期即將上線交易已達72.05MW，市佔率超越15%，同時，集團自有及聚合資源達到41.9MW，合計在市場中排名第三，目前在建尚未完工的dreg案場有11場、E-dreg 1場，未來透過持續完成案場的維運及代操收入，將成為集團穩定服務性收入及資產管理的基礎。
在整合儲能系統升級部分，盛達表示，成長動能除原有dreg案埸陸續完工，持續進行維運和聚合代操工作，目前進行中的台創64MW Edreg案場儲能系統整合工程，亦展現公司儲能系統整合統包能力的升級，已推進至輸電等級，同時依據自主團隊研發能力，打造出具有可靠度高、響應快速的EMS監控平台，運用模組分散化設計、智慧功率調配及雙網路備援機制提升系統可靠度，而且即時監控，系統功能包括WEB化監控系統、IEC61850通訊功能、支援表前及表後多模式輔助服務應用、告警訊息LINE推播、每日運轉曲線LINE推播等。
盛達也配合工商企業自發自用、削峰填谷、離網運行及備用電源等能源管理需求，今年底開始推出All-In-One一體化設計的自有工商儲能商品，包括主動安全的PACK 級全氟己酮消防、系統級氣溶膠消防及PCS IP65防護，PACK IP67防護，系統IP54防護，智慧高效的健康狀態監測、精細化熱管理、單櫃充放整體系統效率大於或等於91%及精簡靈活、系統高功率密度，占地面積僅1.3m一體化設計，便於安裝運輸，靈活配置，模組化組合，PCS+BMS+EMS整合設計，為工商客戶提供表後最佳儲能運用及能源管理，協助企業進行用電大戶和減碳計畫規劃。
為進一步掌握運具電動化及智慧充儲能源商機，今年第1季與智慧建築設備製造商歐益科技，共同創立盛益能源公司，盛達表示，公司從原有的太陽能案場設備銷售及開發統包工程，去年藉由服務在地太陽能電站超過1000場成功掛表併網的實績進入儲能表前市場，集團建置實績全台灣已完工及進行中的案場已達25場，而今年第1季成立的盛益能源公司，結合盛達智慧能源管理之專業背景，以及歐益科技於智慧建築系統整合技術，專為台灣社區設計，100%台灣製造的社區充電椿銷售及智慧充電能源管理，包括RFID身分識別、參與時間電價提供最佳充電方案、搭配EMS智慧調控充電量避免用電過載、提供專屬APP隨時查看充電狀況、整合室內對講機在家即掌握狀況等智慧充電能源管理，展現了盛達在各領域的整合能力。
今年能源營收佔盛達集團前3季營收比重約77%，盛達看好明年能源事業群可以維持高成長，預估明年能源事業佔集團營收比重可望達80%，成為公司明年營運比今年好的推手。
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