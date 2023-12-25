【時報記者任珮云台北報導】央行今公布113年第1季中央銀行定期存單標售發行資訊，央行在首季將發行364天期共3800億存單，以及2年期存單500億元回收市場資金。
364天期存單的標售日期及金額分別為1月3日，2月15日及3月1日，分別標售1000億、1400億、1400億元。
2年期存單的標售日期及金額分別為2月23日，3月15日，金額均為250億元。
相關標售資訊如次：
(一)標售方式：複數利率標。
(二)投標金融機構：銀行、信用合作社、票券金融公司及中華郵政公司。
(三)得標限額：每一投標單位得標總額不得超過標售總額之30%。
(四)其他相關事宜依據「中央銀行公開市場操作作業要點」辦理。
113年第2季本行存單標售發行資訊，預訂113年3月26日公告。
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