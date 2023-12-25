台灣高齡化進展非常快速，為減輕長期照顧衍生的財務紛爭，新光人壽因應高齡社會化的長照風險以及通膨時代，新推出具有「增額」機制的長照險，除了提供長期照顧狀態及完全失能雙重保障之外，還讓長照分期給付可以適當反應通膨，使長照家庭可以透過保險的保護網，獲得經濟上的支柱。
新光人壽表示，台灣即將在2026年邁入超高齡社會，高齡人口將達20.8％，成為全球老化速度最快的國家之一，如何因應高齡人口的長期照顧問題，已成為當今重要的社會議題。根據2023年家庭照顧者總會針對《對親屬長期照顧議題之經驗與看法》的調查顯示，照顧爭議事件的類型超過一半是財務問題。
新推出的長照險，是只要符合長期照顧狀態，或者完全失能，保戶即可領取一次保險金與分期保險金。一次金為保額的6倍（合併領取一次為限），可以紓解突來經濟壓力，例如做為養護機構的保證金或是添購輪椅、電動床等醫療照護器材之用。
分期保險金則是每年給付，讓保戶可以支應高頻率的看護費用或者其他生活所需，最高給付年限為16年，目前是市場上最長的給付期間，保險金額自第2年起，每年3％單利遞增，增額幅度為目前市場最高，可以避免長照保險金因為通膨而侵蝕掉購買力，更能夠彌補照護開支。舉例來說，假設第1年分期保險金為12萬元，第2年變成12萬元乘以1.03，第三年為12萬元乘以1.06，倘若領到第16年，將是12萬元的1.45倍。
保戶可以選擇保本與否，也就是有無壽險保障，根據自己的家庭責任、財務狀況及需求等，選擇合適的保單打造家庭防護傘。有提供身故保險金或與祝壽保險金的長照險，保費雖然相對較貴，但若是身故前未曾發生長照及完全失能，或是已申領的保險金低於應繳保險費總和的1.02倍時，保戶可以留下身故保險金給家人，適合想留愛照顧家庭的族群；無壽險保障的長照險，保費較便宜，適合預算有限者以及沒有遺族照顧需求的族群，先以較低的預算，做好基本的長照防護網。
面對高齡社會及人口老化的趨勢，無論是處於任何階段的國人，都應該先做好長期照護規劃，特別是趁年輕、身體狀況佳投保，不僅保費便宜，且為自己和家人增添未來保障，也能減少長照財務的紛爭。
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