安永發布「2023年全球資安長洞察調查」，調查全球500名企業資安長，發現只有20％受訪者認為其網路安全管理方案對於目前和未來面臨的網路威脅有效；50％的受訪者對企業所提供的資安培訓的有效性仍持懷疑態度，只有36％的受訪者對IT部門以外的團隊在採納業界最佳資安管理方針的程度感到滿意。

受訪者並表示，與網路安全相關的成本不斷增加，受訪企業每年在網路安全方面平均支出3,500萬美元，但2023年資安事件造成企業損失的中位數增加了12％到250萬美元，預計未來將達到400萬美元。

安永諮詢服務（股）公司總經理張騰龍表示，資安長仍然覺得企業整體而言對於網路威脅的準備是不足的。尤其因為地緣政治不穩定加劇、經濟遠景不確定性和新興技術大量應用下，網路攻擊事件將持續增加，不滿程度更加令人擔憂。

張騰龍指出，資安長除了專注於新技術的運用，也需要更好地整合現有技術。企業中安全措施和流程的規模和複雜性，往往是對網路安全構成最大的威脅，而在企業中灌輸網路安全基礎，則是最好的資安防禦。