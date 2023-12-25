【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】泰國政府25日宣布，日本幾家大車廠計畫在未來5年內，還要在泰國投資1,500億泰銖，約43.4億美元，幫助這個東南亞第2大經濟體，順利從傳統燃油車製造，轉型為電動車。
據悉，豐田汽車與本田汽車將分別投資約500億泰銖，五十鈴汽車將投入300億泰銖，三菱汽車投資200億泰銖。同時，這些投資案也將包括電動皮卡的生產工作。
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上周才剛結束訪日，沒想到這些日本車商就送出這個大禮包。泰國是東南亞最大汽車生產國與出口國，日本車廠幾10年以來一直在主導泰國汽車產業。
根據了解，泰國的目標是最晚在2030年前，要把年產量250萬輛汽車中，約3分之1是電動車。中央政府也正在制定激勵投資計畫，希望吸引以及鼓勵更多外資投資電動車。
泰國祭出的減稅和補貼政策已引起包括比亞迪，還有長城汽車等，為數不少的大陸車商感興趣，並承諾要在泰國投資14.4億美元興建新的製造設備。12月時，泰國總理還特別向特斯拉高層介紹泰國工業區，希望這家全球最大電動車公司能看上泰國。
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