【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.迅得(6438)：每股成交價101.21元，成交量30萬股，成交金額3036萬3000元。
2.迅得(6438)：每股成交價101元，成交量30萬股，成交金額3030萬元。
3.大成鋼(2027)：每股成交價35.3元，成交量51萬7000股，成交金額1825萬100元。
4.台船(2208)：每股成交價20.5元，成交量52萬9000股，成交金額1084萬4500元。
5.IKKA-KY(2250)：每股成交價80元，成交量20萬股，成交金額1600萬元。
6.台積電(2330)：每股成交價582.54元，成交量3萬9760股，成交金額2316萬1790元。
7.台積電(2330)：每股成交價582.52元，成交量3萬1240股，成交金額1819萬7925元。
8.藍天(2362)：每股成交價33元，成交量370萬股，成交金額1億2210萬元。
9.中租-KY(5871)：每股成交價186.74元，成交量27萬3667股，成交金額5110萬4576元。
10.中租-KY(5871)：每股成交價186.73元，成交量54萬7333股，成交金額1億220萬3491元。
11.阿瘦(8443)：每股成交價12.1元，成交量86萬1199股，成交金額1042萬508元。
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