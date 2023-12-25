【時報記者任珮云台北報導】央行今公布11月散戶代表的證券劃撥餘額數字，在連3降後出現回升，達3.2898兆元，月增1392億元；而融資餘額增加至3215億元，創今年單月新高。央行經研處副處長蔡惠美表示，11月散戶對股市的信心回籠，本國自然人成交比重為56%，較上月升高1個百分點。
央行經研處副處長蔡惠美表示，11月外人新台幣存款餘額1996億元，亦在連3降後回升。至於外幣存款餘額為9.1206兆元新台幣，未再創新高，市場預期FED升息循環結束，新台幣由貶轉升，因此將美元存款結售為新台幣。
11月外資淨匯入112.6億美元，因此11月外人新台幣存款較上月增加。
央行經研處副處長蔡惠美今天在主持完記者會後，也宣布將於2024年1月退休，今天為最後一次主持公職的記者會。
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