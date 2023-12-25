證交所統計，外資上周在集中市場買超289.41億元，買超陽明（2609）19.26萬張最多，另賣超華新（1605）10.14萬張最多。受至關注的是，外資上周買超第一名的陽明，今（25）日股價翻臉跌停，外資已面臨套牢壓力。
外資上周大買超陽明2,6069張，每股均價57.04元，以今天跌停價51.8元來看，等於慘賠逾9％；整體上過買超陽明均價共51.66元，也瀕臨套牢壓力。證交所統計，外資上周自集中市場買超最多的前三名上市股為：陽明買超192,573張、群創買超106,968張、廣達買超62,324張；賣超最多的前三名上市股為：華新賣超101,379張、正新賣超87,424張。聯電賣超68,395張。
證交所並統計，累計年初至12月22日止，外資累計買超1,899.88億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆5,201.25億元，占全體上市股票市值的40.42％，周減少535.25億元。
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