【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸媒體出版單位批准了105款新網路遊戲上市，並表示在上周本來要祭出嚴控政策，沒想到竟造成幾個主要電玩大廠股價重挫，故現在又改口說，政府會全力支持電玩產業。

美聯社指出，騰訊的遊戲Counter War: Future以及網易的Firefly Assault都在獲准名單之內。22日騰訊以及網易等大陸的電玩族群，因為傳出可能又要被中央整頓，故股價暴跌並造成好幾百億美元瞬間蒸發，中國大陸主要股市紛紛走低。

美國時間22日，網易在那斯達克掛牌的股價暴跌16.1%，在香港交易的股價更是重挫25%。同時，騰訊收盤也大跌12%。其它比較小家的網路電玩製造商，像是虎牙（Huya）等，在紐約證交所也大跌10.7%。

倘若全部加總起來，這些大陸電玩廠商的市值失血數百億美元。香港股市25日因聖誕節休市沒交易，上海股市則持平。大陸國家新聞出版署（NPPA）表示，2023年已發行的遊戲版本號碼有1075個，國產有977個，進口僅98個。

NPPA引述2023年中國大陸電玩產業報告之內文，今年大陸國內線上電玩市場的營收將超過3,000億人民幣，約420億美元，玩家數量已達6.68億。大陸電玩遊戲委員會希望看見更多優質產品，推動網絡遊戲高品質發展，促進文化繁榮發展，以及為建設文化強國做出貢獻。

2021年，大陸監管機構將兒童每周打電動的時間限制在3小時，並擔憂這些小孩會上癮。當時，新出品的電玩遊戲中央單位大概有8個月都沒審理。之後，到了2022年4月又重新受理。