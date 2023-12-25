【時報記者林資傑台北報導】晶華(2707)國際酒店集團攜手聖約翰科技大學，於113學年度共同開辦專為印尼學子設置的新南向專班，目標吸引印尼學生來台完成大學學業，並在就學期間提供晶華酒店實習機會、輔導考取晶華證照及國際證照，使其畢業後可留台就業，成為飯店餐飲業所需人才。

晶華籌備中的「北投晶泉丰旅」預計2024年第三季開幕迎賓，為集團位於台北的首家溫泉度假酒店，規畫126間客房、湯屋及2間餐廳。晶華表示，專班學生未來將優先分配至北投晶泉丰旅及台北晶華酒店實習，2家酒店均位於捷運淡水線沿線，便利學生前往。

聖約翰科大校長唐彥博表示，晶華酒店集團管理營運的酒店位於台北、宜蘭、花蓮、台南及高雄等地，業績表現與服務口碑均為當地市場的模範標竿。此次開辦新南向專班，將妥善運用各家酒店優勢，讓印尼生有跨單位、甚至跨館別的實習機會。

唐彥博指出，聖約翰科大更規畫職前訓練、入門培訓、專業訓練、多職能培育訓練及留任期等5個培訓階段，除了奠定學生學習的基礎，也透過實務學習，使學生畢業後能直接到實習企業就業，提高學生就業率與競爭力。

晶華董事長潘思亮對此次合作表達高度支持與期待。他表示，晶華是個學習性組織，鼓勵同仁在職場上持續提升專業技能，對於有志進入觀光餐旅業的新血，也有完整且札實的培訓制度。此次與南向專班合作，相信可為集團、也為國際觀光餐旅業培育更多優秀人才。

聖約翰科大休閒運動與觀光管理系主任蔡文程指出，休觀系具備一流的教學及實作領域設備，包括觀光會館實習旅館、築夢花園實習咖啡廳、航空空服與地勤培訓中心、體適能中心及飲調餐服微型創業中心等專業教室。

蔡文程表示，新南向專班將提供印尼學生一系列完整的學術及實務課程，涵蓋旅館實務、餐飲服務、資訊科技運用及企業管理等相關領域。同時，學生將有機會透過晶華酒店集團的實習計畫，深入了解旅館業務的種種面向，培養實際應對挑戰的能力。

蔡文程指出，合作計畫預計在113學年度正式啟動，招收2班共計80位印尼學生入學。學校及晶華酒店集團期望透過開設專班建立產學合作模式，未來將持續招收印尼學子入學，為飯店業及餐飲業培育更多符合需求的優秀人才。