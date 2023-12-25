【時報記者莊丙農台北報導】第一金證券與精誠(6214)共同宣布台灣第一個「ESG智能永續指標數據平台」正式上線，將提供投資人經由AI演算的ESG產業投資資訊，包含ESG個股指標、及環境面、社會面、治理面等統計圖表資訊，並佐以產業比序，投資人可針對個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，日後也將擴充國際評鑑資訊，符合法人進階需求。
第一金證券董事長陳致全指出，這次雙方合作建立平台，即是具體落實先行者聯盟計畫中『提供對市場或民眾有幫助之永續應用或分析工具』的承諾事項，提供客戶既能投資，亦能全面性評估和管理ESG風險的永續指標，鼓勵投資人將永續投資概念深入理財活動中，一同實踐2050淨零轉型的國家目標。
精誠資訊董事長林隆奮表示，ESG智能永續指標數據平台」的上線，體現精誠長期善用科技力實踐科技行善的精神，鼓勵支持永續的企業；同時，精誠也提供碳盤查、碳管理，與永續報告書製作等ESG相關解決方案。
有鑑於國際組織對於各種永續標準評鑑差異相當大，「ESG智能永續指標數據平台」依據證交所產業分類，並參考國際標準框架，建立台灣專屬的ESG指標，透過企業永續報告書、公開資訊觀測站、新聞資訊以及金管會、環境部與勞動部等政府公開資訊，利用AI量化分析企業在ESG方面的作為，再透過模型的預測與評分來落實應用。
藉由平台數據整合，使用者可以一併掌握上下游關鍵供應鏈相關數據，並且提供證券客戶庫存查詢、下單串接等服務。再者，透過AI蒐集ESG新聞以及相關事件進行量化分析，加速資料自動判別分類，並可做到評分調整，期待可為金融行業注入更多創新力量。
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