【時報記者莊丙農台北報導】台股上周下跌0.44％，不過，外資放假前仍站在買方，貨櫃三雄、AI族群成為外資主要買超對象。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計買超為289.41億元，統計今年年初至12月22日為止，外資累計買超為1,899.88億元。外資總持有股票市值為22兆5,201.25億元新台幣，占全體上市股票市值的40.42％，較12月15日的22兆5,736.50億元新台幣，減少535.25億元。
在個股買賣超方面，買超第1是陽明(2609)，張數達192,573張，萬海(2615)、長榮(2603)分居買超第14、15名，張數分別為21,657張及20,248張。面板股的群創(3481)買超106,968張買超居次，AI伺服器的廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、宏碁(2353)分居買超第3、4、5、7名，張數分別為62,324張、54,639張、49,179張及43,176張。
賣超方面，前3大分別為華新(1605)、正新(2105)及聯電(2303)，張數分別為101,379張、87,424張及68,395張。第4到第7賣超主要集中在金融股，分別為元大金(2885)、中信金(2891)、兆豐金(2886)及國泰金(2882)。
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