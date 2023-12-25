台股今天在平盤之上震盪，成交量急縮，終場小漲8.21點，收17604.84點，成交量2392億元。今天外資賣超8.85億元，投信買超23.01億元，自營商賣超27.23億元，合計3大法人賣超13.07億元。

AI股緯創歷經5個月股價修正之後，近期量縮打底，外資今天加碼1.89萬張，登上買超第一。相關的英業達、技嘉也小幅加碼2千多張。

航空雙雄華航、長榮航股價基期偏低，目前仍在半年線之下，技術面出現複合底型，外資同步加碼約1萬張。

中東紅海危機解除，蘇伊士運河恢復航行，貨櫃航運族群股價應聲跳水，陽明亮燈跌停，萬海、長榮重挫9%、7%。外資今天大砍陽明1.7萬張，為賣超第一，萬海也出脫近4千張。

今天台股熱門成交前3名陽明、00919、仁寶，全遭外資大賣。高股息ETF 00919以配息率逾10%吸引資金搶進，但外資卻持續站在賣方，今天續減碼8595張，自11月底以來累計連18賣，共18萬8269張，為高股息ETF僅見。仁寶高檔爆量，外資出脫1.09萬張。

法人表示，12月美銀美林經理人調查顯示，超過9成經理人認為美國聯準會已結束升息，超過7成認為全球經濟不會硬著陸，對股市樂觀看待，股票配置比率攀升，未來若聯準會啟動降息，債券與科技股是最受看好的投資類別。不過，股市這波上漲已反映停止升息利多，大漲過後就出現基期偏高問題，上檔風險逐漸增加，即使中長線樂觀，仍需留意短期震盪。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)18904張、華航(2610)10199張、長榮航(2618)9885張、元大高股息(0056)9278張、元大台灣50反1(00632R)8839張、群創(3481)6964張、元大台灣50(0050)5577張、國泰台灣5G+(00881)5280張、聯電(2303)4457張、工信(5521)4251張。

外資今天賣超上市個股前10名為：陽明(2609)17145張、仁寶(2324)10902張、中工(2515)10456張、群益台灣精選高息(00919)8595張、亞力(1514)5429張、建準(2421)5272張、亞翔(6139)4135張、輔信(2405)4013張、元大滬深300正2(00637L)4000張、萬海(2615)3955張。

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