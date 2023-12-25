【時報記者任珮云台北報導】回顧今年來亞股整體表現，雖然尚有一週才進入2023年末，目前以有AI供應鏈高度關聯加持的台股大漲24.47%居冠，且遠優於第二與第三名的印度16.87%、南韓16.24%，而今年表現較為失色的東協市場中，則以越南9.53%、印尼5.65%漲勢相對亮眼；至於年迄今墊底市場則是泰國的-15.8%，滬深300指數下挫-13.8%也相對不佳。
今(25)日台股持續於高檔震盪，終場小漲8.21點，漲幅0.05%，指數收在17604.84點，成交金額2392.04億元，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，台灣產業面已見到落底，根據經濟部統計處公布11月外銷訂單506.3億美元，除了因為去年基期較低，更重要的是高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續擴展訂單，帶動外銷增幅較去年同期成長1%，結束連續14個月負成長，其中AI伺服器挹注整體伺服器訂單量，使相關外銷動能已連續5個月呈正成長。
孫傳恕進一步指出，半導體產業即將迎接復甦行情，國際數據資料機構IDC預估，2024年半導體銷售市場年增率將高達20%，並預期台灣設備、耗材廠商也將穩步進行產能擴充，並認為新廠與產能將在2024年起陸續開出，以爭搶下一波成長契機。
除了AI相關主題，孫傳恕表示，研調機構TrendForce報告亦顯示，隨著智慧型手機業者庫存落底，加上記憶體原廠減產效益奏效，明年第一季手機DRAM及NAND Flash均價季漲幅將擴大至18%至23%，且由於是寡占市場格局，在品牌客戶恐慌追價情況下，不排除進一步墊高漲幅。
孫傳恕分析，隨著時間進入2023年最後一週，交投將逐漸轉為清淡，不過台股這波受惠聯準會鴿派言論，指數預料將維持高檔震盪、類股輪動格局，多頭趨勢不變，搭配年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，指數震盪中仍可擇優選股，預料強勢族群可望持續有所表現。
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