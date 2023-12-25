台台合併（台灣大哥大併台灣之星）、遠亞合併（遠傳電信併亞太電信）之後，電信新三雄爭霸戰正式開打，各大電信公司分別提出新的優惠吸引用戶，甚至499元吃到飽方案也回歸。

其中遠傳電信於網路門市啟動4G 499方案，優惠對象適用於專屬網路門市企業客戶，月繳499元享有不降速的4G網路，網內互打免費，且附加網外免費30分鐘、市話60分鐘優惠、每月送499元國內通話金，12月底再加贈1,500元的遠傳幣，被視為目前市場上CP值最高的499資費方案。

台灣大哥大則在網路門市推出「4G用多少付多少」專案，至今年12月31日止，4G月租費0元，網內語音通話約每分鐘1元，網外與市話語音約每分鐘6元，網內簡訊每則0.8697元、網外簡訊1.7394元、國際5元，行動上網傳輸量方面，1GB約30元，傳輸量超過4GB後降速至128kbps以下，每月收費最高99元。

中華電信面對「新台灣大」以及「新遠傳」行動用戶直逼，也趕在耶誕節祭出新客戶方案，至明年 1月1日起，在網路門市申辦精采5G購機或是贈點方案，只要是599或799型資費，就享有Hami Point 250點，999型以上的方案送出500點。此外，既有行動用戶新申請第二個門號，最高送Hami Point 1,200點。