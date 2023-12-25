【時報記者林資傑台北報導】融資租賃龍頭中租-KY(5871)公布2023年11月自結合併營收81.42億元，月減3.36％、年增5.24％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利890.29億元，月減0.76％、年減5.77％，仍創同期次高，每股盈餘（EPS）1.21元。

累計中租-KY前11月自結合併營收890.29億元、年增達12.93％，已超越2022年全年866.08億元、提前改寫年度新高。歸屬母公司稅後淨利232.04億元、年減8.49％，仍超越2021年全年216.43億元、提前改寫年度次高，每股盈餘14.02元。

中租-KY表示，11月獲利較10月略減，主因台灣當月營收受售電營收減少影響，惟整體預期信用減損損失較10月略減，使獲利衰退低於營收。觀察前11月三大市場概況，台灣、中國大陸及東協獲利分別年減7.2％、2.5％及9.6％。

中租-KY今年目標東協應收款成長15～20％、台灣成長10～15％、中國大陸5～10％，前三季為分別成長18％、14％、8％，表現符合預期。在時序步入傳統旺季下，公司預期整體營運可望持續回溫，其中中國大陸放款動能可望明顯增加，全年應收款成長估維持7～8％。

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