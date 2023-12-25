【時報-台北電】台股25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2423.47億元。三大法人賣超13.07億元，其中外資轉賣超8.85億元，投信、自營商分別擴大買超23.01億元及賣超27.23億元。而時序進入2023年倒數4個交易日，外資今年來仍買超1889.6億元。

三大法人賣超前十大個股中，火力集中在中低價股，百元股僅亞翔(6139)、建準(2421)2檔，賣超張數僅陽明(2609)逾2萬張，其餘皆在萬張以下。陽明(2609)因產業巨頭馬士基表示將率先恢復紅海航線運輸，敲醒市場高獲利美夢，也澆熄了三大法人連6日買超逾15萬張的熱情，直接翻臉倒貨2萬1819張，其中包括外資轉賣超1萬7145張、自營商擴大賣超4673張，而投信則是按兵不動，衝擊股價重挫跌停。

而近日AI PC夯股仁寶(2324)今日雖衝出近13萬張成交量、股價收在37.10元高位，但外資卻又轉賣超1萬902張，雖投信買超3766張、自營商買超589張，但合計三大法人仍賣超6761張，近3日連續賣超達1萬8120張。

依類別分，4檔電子股、6檔傳產股；依股價分，2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為陽明(2609)，賣超2萬1819張，中工(2515)、仁寶(2324)名列二、三名，分別賣超9199張及賣超6762張。第四及第五名為裕民(2606)、亞力(1514)，其他依序為萬海(2615)、亞翔(6139)、輔信(2405)、泰金寶-DR(9105)及建準(2421)。

●三大法人25日賣超前十名：

1.陽明(2609)收51.80元，跌5.70元或9.91%，三大法人賣超2萬1819張。

2.中工(2515)收13.50元，跌0.15元或1.10%，三大法人賣超9199張。

3.仁寶(2324)收37.10元，漲1.00元或2.77%，三大法人賣超6762張。

4.裕民(2606)收50.40元，跌3.30元或6.15%，三大法人賣超5435張。

5.亞力(1514)收78.90元，跌1.00元或1.25%，三大法人賣超5387張。

6.萬海(2615)收54.50元，跌5.60元或9.32%，三大法人賣超4696張。

7.亞翔(6139)收154.00元，跌3.00元或1.91%，三大法人賣超4089張。

8.輔信(2405)收17.65元，漲1.10元或6.65%，三大法人賣超4013張。

9.泰金寶-DR(9105)收3.28元，跌0.05元或1.50%，三大法人賣超3859張。

10.建準(2421)收105.00元，跌1.00元或0.94%，三大法人賣超3680張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.陽明(2609)三大法人累計買超14萬42張，其中外資買超19萬2572張、投信賣超6萬3366張、自營商買超1萬836張；融資增1萬1295張、融券增9879張，券資比22.15%。

2.中工(2515)三大法人累計買超2萬5951張，其中外資買超1萬7371張、投信買超0張、自營商買超8580張；融資增1萬7393張、融券增1459張，券資比2.49%。

3.仁寶(2324)三大法人累計買超1萬1964張，其中外資買超5萬4638張、投信賣超4萬6463張、自營商買超3788張；融資增7748張、融券增882張，券資比6.97%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅25日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)