【時報-台北電】台股25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2423.47億元。三大法人賣超13.07億元，其中外資賣超8.85億元，投信、自營商分別買超23.01億元及賣超27.23億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔百元股、5檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，榜首為精成科(6191)，賣超3226張，至上(8112)、華通(2313)名列二、三名，分別賣超3133張及賣超2085張。第四及第五名為英業達(2356)、矽創(8016)，其他依序為瀚宇博(5469)、智易(3596)、國泰金(2882)、新興(2605)及啟碁(6285)。

投信今日賣超PCB相關的精成科居首，賣超電子通路的至上居次，單日賣超逾3000張，對此兩檔均呈現連六賣。賣超第三名的華通遭投信翻空中斷連三買。投信也對近期強彈的AI相關概念股英業達呈現連八天賣超。

●投信25日賣超前十名：

1.精成科(6191)收63.70元，跌1.20元或1.85%，投信賣超3226張。

2.至上(8112)收59.00元，跌0.90元或1.50%，投信賣超3133張。

3.華通(2313)收71.50元，跌0.60元或0.83%，投信賣超2085張。

4.英業達(2356)收51.60元，漲1.00元或1.98%，投信賣超1479張。

5.矽創(8016)收274.00元，跌7.00元或2.49%，投信賣超1238張。

6.瀚宇博(5469)收54.00元，跌0.50元或0.92%，投信賣超1209張。

7.智易(3596)收169.50元，跌2.50元或1.45%，投信賣超1182張。

8.國泰金(2882)收44.85元，漲0.20元或0.45%，投信賣超1178張。

9.新興(2605)收25.55元，跌1.15元或4.31%，投信賣超1000張。

10.啟碁(6285)收152.50元，跌0.50元或0.33%，投信賣超860張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.精成科(6191)三大法人累計賣超9682張，其中外資買超2373張、投信賣超1萬1853張、自營商賣超202張；融資增390張、融券減308張，券資比2.31%。

2.至上(8112)三大法人累計賣超1萬6918張，其中外資賣超6460張、投信賣超1萬350張、自營商賣超108張；融資增2774張、融券減3285張，券資比10.68%。

3.華通(2313)三大法人累計買超4606張，其中外資買超4340張、投信買超4723張、自營商賣超4457張；融資增273張、融券減1185張，券資比17.70%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅25日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）

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