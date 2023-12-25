【時報-台北電】紅海危機解除，海運股利多出盡，投資人棄船喊逃，所幸AI PC題材撐場，台股聖誕平安收小紅，重返17600關及五日線，25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2423.47億元。三大法人賣超13.07億元，其中外資賣超8.85億元，投信、自營商分別買超23.01億元及賣超27.23億元。

投信買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；買超張數方面，榜首為中信金(2891)，買超8883張，聯電(2303)、兆豐金(2886)名列二、三名，分別買超5619張及買超4074張。第四及第五名為仁寶(2324)、東元(1504)，其他依序為宏碁(2353)、旺宏(2337)、聯強(2347)、大聯大(3702)及佳世達(2352)。

觀察投信買超前十大個股表現，大力擁抱電子股占7檔，由AI PC、半導體、電通類包辦，AI PC挾利多題材輪動，宏碁獲投信連11買累計3.5萬張，盤中觸漲停改寫逾12年高，仁寶獲投信終結連5賣，翻多買超相挺一度大漲近5%，續寫逾12年高價。晶圓代工二哥聯電獲投信連11買共計12萬張，今日居買超第二大點火股價重登5日線。

金融股擁抱2檔，買超之冠中信金及第三大的兆豐金同獲連8買，股價雙收紅。

●投信25日買超前十名：

1.中信金(2891)收27.85元，漲0.10元或0.36%，投信買超8883張。

2.聯電(2303)收50.20元，漲0.20元或0.40%，投信買超5619張。

3.兆豐金(2886)收38.80元，漲0.45元或1.17%，投信買超4074張。

4.仁寶(2324)收37.10元，漲1.00元或2.77%，投信買超3766張。

5.東元(1504)收46.30元，漲0.70元或1.54%，投信買超3526張。

6.宏碁(2353)收49.00元，漲3.70元或8.17%，投信買超3010張。

7.旺宏(2337)收30.50元，漲0.15元或0.49%，投信買超2392張。

8.聯強(2347)收69.80元，漲0.70元或1.01%，投信買超2228張。

9.大聯大(3702)收82.50元，跌0.90元或1.08%，投信買超2146張。

10.佳世達(2352)收44.85元，漲0.15元或0.34%，投信買超2085張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中信金(2891)三大法人累計買超2萬1944張，其中外資賣超4萬4295張、投信買超7萬3285張、自營商賣超7045張；融資增574張、融券增1張，券資比3.65%。

2.聯電(2303)三大法人累計賣超6116張，其中外資賣超6萬8395張、投信買超6萬3139張、自營商賣超861張；融資增2893張、融券減495張，券資比7.12%。

3.兆豐金(2886)三大法人累計賣超1萬6640張，其中外資賣超4萬2169張、投信買超2萬9360張、自營商賣超3831張；融資增416張、融券減87張，券資比10.42%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅25日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)