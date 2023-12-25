【時報-台北電】台股25日加權指數收17604.84點，漲8.21點或0.05%，總成交值2423.47億元。三大法人賣超13.07億元，其中外資賣超8.85億元，投信、自營商分別買超23.01億元及賣超27.23億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、6檔傳產股；依股價分，2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為陽明(2609)，賣超1萬7145張，仁寶(2324)、中工(2515)名列二、三名，分別賣超1萬902張及賣超1萬456張。第四及第五名為亞力(1514)、建準(2421)，其他依序為亞翔(6139)、輔信(2405)、萬海(2615)、泰金寶-DR(9105)及裕民(2606)。

馬士基重啟紅海航線，紅海危機可能劃下句點，海運運價狂飆將終止，加上陽明自結11月每股虧損0.44元，消息面一次兩拳，外資終結對陽明連6買，今日轉賣超1萬7145張，陽明股價慘殺跌停鎖住。萬海也遭外資賣超3954張，跌幅達9%。散裝航運裕民也難逃魔爪成為拋售標的，其股價近來在52元之上強勢打底，未料周一開盤風向一轉，運價題材不再，外資倒貨不手軟，使得裕民大跌6%面臨50元保衛戰，航海王榮景消風。

●外資25日賣超前十名：

1.陽明(2609)收51.80元，跌5.70元或9.91%，外資賣超1萬7145張。

2.仁寶(2324)收37.10元，漲1.00元或2.77%，外資賣超1萬902張。

3.中工(2515)收13.50元，跌0.15元或1.10%，外資賣超1萬456張。

4.亞力(1514)收78.90元，跌1.00元或1.25%，外資賣超5429張。

5.建準(2421)收105.00元，跌1.00元或0.94%，外資賣超5272張。

6.亞翔(6139)收154.00元，跌3.00元或1.91%，外資賣超4135張。

7.輔信(2405)收17.65元，漲1.10元或6.65%，外資賣超4013張。

8.萬海(2615)收54.50元，跌5.60元或9.32%，外資賣超3954張。

9.泰金寶-DR(9105)收3.28元，跌0.05元或1.50%，外資賣超3859張。

10.裕民(2606)收50.40元，跌3.30元或6.15%，外資賣超3817張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.陽明(2609)三大法人累計買超14萬42張，其中外資買超19萬2572張、投信賣超6萬3366張、自營商買超1萬836張；融資增1萬1295張、融券增9879張，券資比22.15%。

2.仁寶(2324)三大法人累計買超1萬1964張，其中外資買超5萬4638張、投信賣超4萬6463張、自營商買超3788張；融資增7748張、融券增882張，券資比6.97%。

3.中工(2515)三大法人累計買超2萬5951張，其中外資買超1萬7371張、投信買超0張、自營商買超8580張；融資增1萬7393張、融券增1459張，券資比2.49%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅25日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）

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