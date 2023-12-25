【時報-台北電】力旺(3529)訂明年1月8日15時受邀參加UBS舉辦之Greater China Conference 2024海外法說會，說明公司財務及業務相關資訊，地點位於上海浦東香格里拉。（編輯：邱致馨）

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