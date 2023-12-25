【時報-台北電】經濟部統計處公布，11月批發業營業額年增3.4%，結束連續12個月負成長。零售業11月及前11月零售業營業額皆創新高。餐飲業前11月營業額也創下歷年同期新高。

11月批發業營業額為1兆361億元，年增3.4%，結束連續12個月負成長，其中受惠人工智慧應用需求持續擴增、國內常規藥品及疫苗採購增加，以及新車供應提升，下游車商拉貨力道增加，致機械器具批發業年增11.4%、藥品及化粧品批發業年增5.9%、汽機車批發業年增4.7%。綜計1至11月營業額為10兆7,409億元，年減7.8%。

11月零售業營業額為4,119億元，創歷年單月新高，年增7.3%，其中汽機車零售業因進口車到港交車數提升，加以新式車款熱銷，年增17.5%；另受惠百貨週年慶、雙11及黑色星期五檔期、冬季保暖等商機帶動下，推升布疋及服飾品零售業、百貨公司、其他綜合商品零售業、電子購物及郵購業分別年增13.2%、8.4%、30.0%及5.2%，其中電子購物及郵購業在業者積極促銷下，營收創歷年單月新高。綜計1至11月營業額為4兆1,686億元，創歷年同期新高，年增7.5%。

11月餐飲業營業額813億元，年增8.0%，其中餐館及飲料店因商務及觀光人潮回籠，加上展店效應、天冷暖食需求增加，以及配合百貨週年慶及雙11之促銷優惠，帶動營收分別年增7.2%及5.9%；外燴及團膳承包業因航空旅運需求強勁，推升空廚營收成長，年增29.1%。綜計1至11月營業額為9,336億元，創歷年同期新高，年增20.0%。（編輯：沈培華）