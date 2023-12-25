台塑企業暨王詹樣公益信託（創辦人：王永在），因自2011年起推動「燃星計畫」及「未來之星」，贊助年輕有潛力的選手出國參賽，今年再次獲得體育推手獎贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」兩獎項。該機構總計已投入逾3.1億元，贊助選手多達362人次，獲得超過396項國際賽冠軍。

就統計，台塑企業暨王詹樣公益信託，已獲頒12次體育推手獎贊助類「金質獎」及4次「長期贊助獎」。

2023年共贊助26位台塑之星，參與各項競賽為國爭光，並獲得超過40項國際賽事冠軍。其中「台塑桌球之星林昀儒」從2015年開始贊助，目前已拿下世界桌球職業大聯盟多項挑戰賽冠軍，更在男單世界排名躍升至第6名，為台灣爭光；20歲年輕選手「台塑桌球之星黃彥誠」，在4年的贊助期間實力快速提升，不但入選世界團體桌球錦標賽代表成員及入選成人國手等，更在激烈的競賽中嶄露頭角。

另外，「台塑網球之星許育修」自2017年贊助以來，國際排名從1,596名大幅提升至2023年210名，更位居國內單打排名第2，並在2023年杭州亞運及成都世大運囊括了4金1銅的佳績；「台塑網球之星楊亞依」年僅19歲首次出戰2023年世大運，便奪得亞軍的光榮戰績，並持續在世界的舞台上發光發熱。

「台塑撞球之星柯秉中」在今年也勇奪美國公開賽等四座象徵全球職業撞球頂尖賽事的國際賽冠軍，並將世界排名推升至第6；「台塑撞球之星吳坤霖」更是長年爭戰各項國際賽事，憑藉優異的球技在鑽石拉斯維加斯公開賽中獲得冠軍，2023年已大幅進步至世界排名第4；「台塑撞球之星陳佳樺」自2015年贊助至今，多次在國際錦標賽及公開賽奪得冠亞軍，同時於今年躍升至世界排名第5，表現相當優異，未來發展備受矚目；「台塑羽球之星陳子睿及盧震」也在印度尼西亞羽球大師賽闖入4強，深具潛力，未來指日可待。

台塑企業創辦人王永在為紀念母親王詹樣女士，及延續母親回饋社會美意，於2006年捐助成立王詹樣公益信託，總裁王文淵接任主任委員後，更積極於各種慈善事業。

該信託也幫助收容人戒除毒癮，學習一技之長；累計超過4,200位學員結訓、其中有1,986位學員考取技職證照，投入經費超過1.6億元。目前兩年內因毒品案回監率從一般的60％~80％大幅降低至10％左右，執行成效非常良好。