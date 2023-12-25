印度財政部稅收局22日公布第15／2023-Customs（ADD）號通報指出，接受印度商工部於6日對原產於或進口自中國的用於切割、標籤或焊接的工業雷射機，作出的反傾銷終裁結果修改建議，決定對中國的涉案產品徵收為期五年的反傾銷稅，CIF 0％～147.2％。
中國貿易救濟資訊網25日顯示，涉案產品為雷射切割機（LCM），雷射標籤機（LMM）和雷射焊接機（LWM），涉及印度海關編碼84561100、 84569090、84798199、85152190、85158090、90132000項下的產品。
2022年9月29日，印度商工部公告，應印度境內企業Sahajanand Laser Technology Limited提交的申請，對原產於或進口自中國的用於切割、 標籤或焊接的工業雷射機啟動反傾銷調查。2023年9月27日，印度商工部公告，對原產於或進口自中國的用於切割、標籤或焊接的工業雷射機，作出反傾銷終裁，建議對中國的涉案產品徵收為期五年的反傾銷稅，稅率為CIF 0％～135.98％。涉案產品的印度海關編碼為84561100、84569090、84622920、84798999、 85152190、85158090、90132000。2023年12月6日，印度商工部公告，修改對原產於或進口自中國的用於切割、標籤或焊接的工業雷射機反傾銷終裁結果，調整後的稅率為CIF0％ ～147.2％。
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