第一金證券與精誠資訊共同宣布臺灣第一個「ESG智能永續指標數據平台」正式上線，本平台將提供投資人經由AI演算的ESG產業投資資訊，包含ESG個股指標、及環境面、社會面、治理面等統計圖表資訊，並佐以產業比序，投資人可針對個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，日後也將擴充國際評鑑資訊，符合法人進階需求。

第一金證券陳致全董事長表示：「第一金證券母公司第一金控為金管會『永續金融先行者聯盟』的創始成員，金控及旗下銀行、證券、人壽、投信等子公司近年在公司治理評鑑、臺灣企業永續獎、臺灣永續投資獎、機構投資人盡職治理評比、公平待客評比、職場性別平等認證、幸福職場評比等皆獲得佳績，這些的成績代表著我們對ESG的重視，也是對投資者和社會的承諾。」

陳致全董事長強調，這次與精誠資訊合作建立本平台，即是具體落實先行者聯盟計畫中『提供對市場或民眾有幫助之永續應用或分析工具』的承諾事項，提供客戶既能投資，亦能全面性評估和管理ESG風險的永續指標，鼓勵投資人將永續投資概念深入理財活動中，一同實踐2050淨零轉型的國家目標。

精誠資訊林隆奮董事長表示：「精誠擁有臺灣最完整的金融數據資料庫，透過軟體開發提煉出數據的價值，是多年來精誠對臺灣金融資訊服務的貢獻。「ESG智能永續指標數據平台」的上線，體現精誠長期善用科技力實踐科技行善的精神，鼓勵支持永續的企業；同時，精誠也提供碳盤查、碳管理，與永續報告書製作等ESG相關解決方案，為客戶連結永續價值、對社會與環境的永續做出貢獻。」

有鑑於國際組織對於各種永續標準評鑑差異相當大，「ESG智能永續指標數據平台」依據證交所產業分類，並參考國際標準框架，建立了臺灣專屬的ESG指標，透過企業永續報告書、公開資訊觀測站、新聞資訊以及金管會、環境部與勞動部等政府公開資訊，利用AI量化分析企業在ESG方面的作為，再透過模型的預測與評分來落實應用。

精誠資訊表示，透過與第一金證券的合作，共同設計出適合投資者使用的資訊平台，藉由數據整合，使用者可以一併掌握上下游關鍵供應鏈相關數據，並且提供證券客戶庫存查詢、下單串接等服務。再者，透過AI蒐集ESG新聞以及相關事件進行量化分析，加速資料自動判別分類，並可做到評分調整，期待可為金融行業注入更多創新力量，放大永續影響力。

「ESG智能永續指標數據平台」具有六大特色，擁有極佳的數據整合力、客觀AI量化指標、依循證交所產業分類、提供客製化服務、共創ESG生態圈、參考國際標準框架。此次合作不僅在技術、數據和可持續發展三個方面實現深度整合，更將促進雙方在綠色金融、可持續發展和社會責任等方面的深入合作。雙方期待通過這次合作，共同致力於推動金融業的綠色轉型，並引領永續金融的未來發展。