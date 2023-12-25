韓國首爾市道峰區一棟公寓大樓今天凌晨發生火警，造成2人死亡、29人輕重傷，起火原因不明。
消防當局今天凌晨近5時接獲通報，稱道峰區一棟公寓3樓失火，最先報警的是同公寓的4樓住戶，約200多名住戶因火警緊急疏散。
消防部門共派遣57輛消防車及222名消防人員前往灌救，花費約3小時，在上午8時40分左右完全撲滅火勢。韓國聯合新聞通訊社報導，包括報警住戶在內，有2名30多歲男性及一名70多歲女性因心跳停止送醫，2名男性皆不幸身亡，這名女性已恢復意識，無生命危險。
起火住戶是一對70多歲男女，兩人都及時逃至戶外，但因吸入煙霧等傷勢送醫。約20多人送醫治療。
警消當局初步研判起火點位在3樓內部，但仍在調查起火原因，目前未發現故意犯案跡象。（編輯：郭中翰）1121225
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