【時報-台北電】經濟部統計處公布，112年11月工業生產指數92.19，年減2.48%，其中製造業減少2.18%，為連續第18個月呈現年減態勢。
11月工業生產指數92.19，較上月減少0.16%，其中製造業增加0.39%，但雙雙維持年減的狀況。累計1至11月與去年同期比較，工業生產減少13.22%，其中製造業減少13.65%。
經濟部統計處表示，11月製造業生產指數92.38，年減2.18%，主因全球經貿動能受通膨及高利率影響，終端需求續呈疲軟，廠商延緩投資，加上產業鏈持續調整庫存所致；累計1至11月較上年同期減少13.65%。
依據統計處調查，製造業者認為112年12月生產量將較11月增加之廠商家數占9.1%，持平者占72.0%，減少者占19.0%，以家數計算之製造業生產動向指數為45.1，按產值計算之動向指數為49.5，預期12月生產指數將較11月減少。
展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上農曆春節前備貨需求接續釋出，可望挹注我國製造業生產量能，惟全球經濟仍受通膨及高利率影響，以及俄烏戰爭、以巴衝突、美中科技爭端等地緣政治風險續存，恐拖累全球經濟復甦步調，抑制我國製造業成長力道，需密切關注並審慎因應。（編輯：沈培華）
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