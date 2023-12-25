【時報記者葉時安台北報導】為協助台灣企業掌握南亞商機，加速拓展在該區的業務版圖，外貿協會將籌組「2024年南亞拓銷團」，於5月5日至5月14日期間，深入印度商業中心孟買、東印度加爾各答、孟加拉達卡進行拓銷活動，並針對參團企業需求，客製化辦理一對一洽談會，另安排拜會當地大型企業、實地市場考察。本團為台灣企業進入該市場提供更便捷的通道，包含資通訊、電子製造、智慧解決方案、汽機車零配件、食品機械等市場業者。
根據(IMF)國際貨幣基金，在全球及世界前5大經濟體於2019-2024的預估經濟成長率中，印度今、明年預估經濟成長率皆為6.3%，領先全球其他經濟體，另2023年今年1月至11月台灣對印度出口金額及成長率亦增長12%，具龐大市場商機，值得我業者前往拓銷。
孟買為印度第一大城，而印度政府「德里-孟買工業走廊」、「智慧城市」等政策帶動了當地電子製造、資通訊、汽車零組件、食品加工產業商機發展等；加爾各答為東印度大城，人口約1400萬人，為印度政府「阿姆利則-加爾各答工業走廊 」發展重點，串聯各地區產業鏈結並帶動資通訊、電子製造、製藥、食品加工產業發展。印度與我國可合作產業包含電子製造、智慧解決方案、食品加工、資通訊產業等，潛在商機不容小覷。
孟加拉於2023年獲得IMF(國際貨幣基金)同意放貸47億美元，預期使經濟反彈回升；達卡為孟加拉首都，該政府疫後亟需整廠設備及外來技術合作，有興趣合作之項目包括食品加工、製造業、汽車組裝、金屬加工、塑膠製品、淨水設備等，商機可期。
外貿協會於今年2023年辦理「環孟布局團」及「印度貿易訪問團」，總計帶領我國21家業者赴印度、孟加拉參訪，並安排貿易洽談，總計接洽768位買主進行洽談，成果豐碩。
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