【時報記者莊丙農台北報導】微程式-新(7721)12月22日登錄興櫃戰略新板，預計明年1月2日轉興櫃一般板，拚2024年下半年上櫃掛牌。微程式以ICT Design House長期開發經驗投入半導體領域，與國內8家廠商共同投資成立德鑫半導體共同布局海外市場，董事長吳騰彥指出，微程式與國內半導體供應鏈合作或者直接協助切入半導體大廠，半導體感測設備目前營收占比10％，希望未來3年內占比可達3成。

微程式為台灣少數具備跨產業技術整合能力的資通訊設計服務提供商，成立以來致力於軟硬體研發與營運服務開發，並以『電子支付（智慧支付）』、『智慧單車』及『半導體感測控制（智慧製造）』等台灣優勢領域為發展核心，提供產業從需求分析、服務設計及軟硬體解決方案規畫等垂直式的整合服務。

以電子支付領域來看，微程式過去提供全台包含公車、捷運、公共自行車、停車場、計程車隊等數10萬個端末電子支付設備，打造國內數位化支付應用的基礎，也在TPASS行政院通勤月票計畫中扮演關鍵角色。而在近年ESG議題發酵之下，微程式也發展出整合三電系統（電控、電機、電池）及IoT裝置的低碳運輸智慧單車整體解決方案，協助國內品牌自行車業者進行電力輔助系統整合，共同開創更多全球電動輔助自行車市場商機。

微程式加入家登所號召的台灣半導體供應鏈在地聯盟，與國內8家廠商共同投資成立德鑫半導體共同布局海外市場；除此之外，受惠於半導體產業快速成長，在10奈米以下的先進製程大多需要用到即時監測來增加良率的監控及儲存過程的傳載設備，需要有不少解決方案。過往這些方案需與日本購買關鍵零組件，但後續使用微程式所開發產品價格可較日系廠商降低30％，預計1年後量產，同時微程式也將運用過往AI開發應用經驗，將即時監測逐步轉化成預測，可成為半導體供應鏈國產化的優勢。展望2024年，法人預估受惠於AI晶片的需求量大增，10奈米以下製程產能成為主流，將有機會成為微程式營收成長的主要動力來源。

2021年新冠疫情的影響，電子支付收入下滑，加上研發費用增加，2019到2021年連續3年虧損，2022年疫後電子支付、智慧單車恢復動能，全年營收4.61億元，年增6.1％；營業毛利率55％，年增長12％，每股盈餘0.16元；今年前10月營收5.71億元，毛利率55.43％，稅後淨利0.8億元，每股盈餘1.78元。

目前電子支付、智慧單車營收占比分別約4成上下，半導體感測控制營收占比10％，今年以電子支付成長最大，展望2024年，電子支付可望持續成長，智慧單車維持今年表現，半導體感測設備之前在驗證過程，有望逐步出貨，未來3年將明顯成長，法人估計2024年整體營收年增率將達雙位數成長。