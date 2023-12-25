財政部台北國稅局表示，營業人歲末年終舉辦尾牙或新年初始舉辦春酒餐會的場地租金、表演人主持費、表演費及提供獎品摸彩等相關進項稅額，依加值型及非加值型營業稅法第19條第1項第4款規定，不得申報扣抵銷項稅額。

營業人舉辦尾牙等活動取得相關進項憑證，是酬勞員工個人之貨物或勞務，該等憑證所含之稅額依規定不得申報扣抵銷項稅額，購入獎品於贈送員工時，則免視為銷售貨物並可免開立統一發票。營業人如果是將購入備供銷售貨物，轉作員工抽獎獎品使用時，其購入貨物所支付之進項稅額已申報扣抵銷項稅額者，按營業稅法第3條第3項第1款及同法施行細則第19條第1項第1款規定，應依時價開立統一發票。

舉例說明，甲公司購入十台平板電腦作為尾牙摸彩獎品，購買價額為21萬元（含稅），則該進項統一發票所含進項稅額1萬元，依規定不得申報扣抵銷項稅額。又甲公司另將進貨尚未售出之十個無線藍芽耳機，轉作員工尾牙摸彩獎品，因其購買時所支付之進項稅額已申報扣抵銷項稅額，則甲公司應依時價開立統一發票。

台北國稅局呼籲，營業人如有誤將酬勞員工貨物、勞務之進項稅額申報扣抵，或有應視為銷售貨物卻漏未開立統一發票之情形，依稅捐稽徵法第48條之1規定，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，主動向稅捐稽徵機關補報及補繳所漏稅額，可加計利息免罰。