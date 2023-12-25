【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】天風國際分析師郭明錤預測蘋果混合實境（MR）頭顯Vision Pro 2024年出貨量約為50萬套。此外，郭明錤認為這波從今年中掀起的Android手機庫存回補潮將於2024年1月結束，需留意需求結構改善是否只是「錯覺」。上周彭博援引多名知情人士報導，從數周前開始，中國代工廠就全速加快生產新產品Vision Pro，蘋果預計明年1月底完成備貨，並在2月正式開賣。

郭明錤則表示，Vision Pro已經投入量產，預計將在明年1月首周開始大量出貨，全年出貨量估計達到50萬部。

蘋果在今年6月的WWDC大會發表首款MR頭顯Vision Pro，其定價為3,499美元，預計明年初上市。

根據《金融時報》報導，中國代工廠立訊精密是Vision Pro唯一的組裝廠。摩根士丹利在今年早些時候出具報告指出，Vision Pro的供應鏈有11家台灣廠、7家中國廠、2家韓國廠和1家日本廠。11家台灣供應商包括台積電、日月光、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎-KY、大立光、欣興、景碩、南電、采鈺。

此外，郭明錤表示，由華為Mate 60 Pro熱賣引發的Android手機零組件庫存回補潮估將在明年1月結束，投資人應留意手機市場是否重演個人電腦（PC）和電視產業完成庫存回補後需求不振的戲碼。他表示，手機產業回補庫存之後的真實需求與訂單變化，將影響半導體與AI手機相關類股的走勢。

郭明錤表示，AI PC和AI手機將成為2024年備受關注的焦點和未來幾年驅動換機需求的關鍵，因此明年所有主要消費電子展與科技巨頭的年度盛會，都可能成為驅動AI PC和AI手機概念股的重大題材，包括1月份的消費性電子展（CES）、2月的世界行動通訊大會（MWC）、5月的Google I/O、6月的蘋果WWDC開發者大會和台北國際電腦展Computex、9月的蘋果iPhone新機發表和柏林國際消費電子展（IFA）、預計在第四季舉行的蘋果Mac新機發表，以及微軟在明年下半年舉行的新品發表會。