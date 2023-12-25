【時報-台北電】香港信報訊，日前數家全國性股份制銀行宣布，下調人民幣存款利率，幅度落在0.1個到0.25個百分點不等，跟進國有大行腳步。
內地主要商業銀行包括興業銀行、光大銀行、中信銀行、浦發銀行、民生銀行、廣發銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行，於今(25)日更新人民幣存款利率，依不同品種分別調整如下。
一、3個月、6個月、1年期定期存款掛牌利率下調0.1個百分點。
二、2年定期利率下調0.2個百分點。
三、3年期、5年期掛牌利率下調0.25個百分點。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】香港信報訊，日前數家全國性股份制銀行宣布，下調人民幣存款利率，幅度落在0.1個到0.25個百分點不等，跟進國有大行腳步。
內地主要商業銀行包括興業銀行、光大銀行、中信銀行、浦發銀行、民生銀行、廣發銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行，於今(25)日更新人民幣存款利率，依不同品種分別調整如下。
一、3個月、6個月、1年期定期存款掛牌利率下調0.1個百分點。
二、2年定期利率下調0.2個百分點。
三、3年期、5年期掛牌利率下調0.25個百分點。(編輯：廖小蕎)
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