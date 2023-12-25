【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)首款配合Google Chromebook Plus計劃的商用筆電Acer Chromebook Plus 514正式開賣，較去年同等級熱銷款提升兩倍速度及記憶體和儲存容量，並能透過以人工智慧驅動的Google和Adobe應用程式完成更多工作，搭配Acer獨有人工智慧解決方案，包括Acer獨家Acer TNR低光源視訊雜訊抑制技術、Acer Purified.VoiceTM純音功能，畫面清晰流暢、透過具有鏡頭防窺撥片的實體網路攝影鏡頭及支援DTS Audio技術的向上雙揚聲器，能在聚會、課堂或會議期間保護隱私，視覺及聲音品質又能達到最佳化視訊教學、商業互動；配合可快速充電的12小時電池續航力，全新Chromebook Plus 514輕鬆創造高生產力。

Acer Chromebook Plus筆記型電腦具14吋WUXGA（1,920x1,200）16:10窄邊框IPS觸控螢幕，搭載AMD Ryzen 5 7520-C 處理器，行動輕薄又具卓越性能；配備16GB LPDDR5X RAM及128 GB SSD儲存，透過快速的Wi-Fi 6E和藍牙5.1保持連線，亦具備一系列連接埠可充電、數據傳輸和擴充顯示器，包含兩個USB Type-C連接埠和HDMI。

Acer TNR低光源視訊雜訊抑制技術，配合藍色玻璃鏡片的FHD Webcam可藉由AI技術自動增強清晰度和照明、消除噪音並模糊背景，提供清晰的視訊畫面；Acer Purified.VoiceTM純音功能，具AI智能降噪功能，讓視訊通話的音訊品質清晰，具有鏡頭防窺撥片的實體網路攝影鏡頭，能在聚會、課堂或會議期間關閉以保護隱私，亦能一鍵將麥克風靜音並關閉攝影鏡頭，增加使用上的便利性；而則能為一流的視覺效果增添風采。

配合Google Chromebook Plus計劃，可輕鬆於Chromebook上使用Adobe Photoshop和 Adobe Express編輯照片和製作精美的圖像。現在購買Acer Chromebook Plus的消費者能免費獲得三個月的Photoshop網頁版和Adobe Express Premium的使用方案。借助Firefly驅動的生成式AI功能及Photoshop及Adobe Express的一站式應用程式，能提供使用者創造圖像和設計所需要的各項功能，搶先體驗實用的AI解決方案。

Acer Chromebook Plus內建的編輯功可更快、更輕鬆地調整照片和影片。例如，Google相簿中的魔術橡皮擦能藉由AI技術輕鬆消除不必要的元素；而點擊幾下電影創作工具即可進行高畫質影片編輯。當用戶離線時，亦可使用檔案同步功能，無論在線上或離線狀態下，Chromebook Plus檔案管理皆可存取Google 文件、試算表和簡報 。

針對校園教育需求，支援Chrome Education Upgrade，能於校園實現無縫設備管理，協助管理員大範圍的管理設備，滿足教師和學生的需求。教育工作者和學生能存取大量教學和協作工具，包括Screencast、Adobe Express和File Sync，能於離線狀態下展現生產力，並透過強大的控制功能，最大限度地提高管理員工作效率、簡化設備使用並輕鬆部署安全配置，確保學生和學校免受威脅，更可以利用Chrome Education Upgrade的功能，包括零接觸註冊和全天候的Google支援。

宏碁Chromebook筆電具MIL-STD 810H軍規認證，軍用等級的耐用度、加強IO連接埠防護，並提倡環保概念，採用OceanGlass環保觸控板，使用OceanGlass回收原料，為50公里內海洋塑膠回收物與ABS塑膠再製而成，不僅環保還提供光滑的玻璃般舒適觸感，又能完美展現性能。採用消費後回收塑料（PCR）及海洋回收塑膠所製成，打造100%無塑膠且可回收的產品包材，以減少碳足跡，且已獲得TCO認證及EPEAT註冊。