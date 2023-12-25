【時報記者任珮云台北報導】自然碳權開發管理公司土星永續公司宣佈，旗下所擁有來自非洲肯亞、屬於沼氣發電專案，總量約6257噸的碳權，已於12月22日在台灣碳權交易所正式啟動的國際碳權交易平台順利完成交易；土星永續為台灣碳權交易所首批上架碳權唯一的國內碳權賣方。

台灣碳權交易所於12月22日正式啟動國際碳權交易平台，參與首購之國內業者涵蓋台積電(2330)、鴻海(2317)、中鋼(2002)、中華電(2412)、開發金(2883)、南寶樹脂、長榮(2603)與萬海(2615)等，產業遍及半導體、電子、金融、鋼鐵、化工、航運、紡織與貿易百貨等27家國內代表性產業。而首批上架、共交易88520噸二氧化碳當量之7個專案碳權當中，唯一的台灣賣家為土星永續公司，其他則為瑞士、英國與新加坡公司，而土星此次售出的沼氣發電碳權專案，尤其被視為能有效解決溫室氣體效應，且達到循環經濟目標的主要綠色發電方式之一。

土星永續指出，沼氣發電來自於將有機廢棄物在缺乏氧氣（厭氧）條件下進行有機物的分解，再經由純化處理，使生成沼氣，沼氣中因含有大量甲烷，可以提供發電機熱能，進而轉化為電力；透過沼氣發電，除可解決有機廢棄物問題，減少溫室氣體排放至自然界，此外，經過厭氧處理過的有機廢棄物殘渣，仍可進行農作物施灌，實現循環經濟。

透過我國第一個整合「碳權流」與「金流」實現標準化交易作業的國際碳權交易平台，土星永續已順利使案場位於非洲肯亞的沼氣發電碳權專案完成交易；土星永續指出，公司相信碳權交易將能夠實現經濟發展和環境保護的良性循環，並且是推動永續發展的一個重要途徑，更是未來綠色金融發展的重要元素之一；同時，土星永續並提供企業在碳權資產管理、碳權趨勢分析與ESG永續管理等淨零解決方案。