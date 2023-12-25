在北美、歐洲等地的通膨達到數十年高點後，經濟學家認為，目前全球物價上漲的情況已比預期更快回落，通膨可望於2024年底以前降至正常區間。
高盛經濟學家預估，美、歐和一些新興經濟體曾經歷經新冠疫情後通膨驟增的景像，但如今，這些地區扣除糧食與能源的核心物價在截至11月的3個月期間較前一年同期增長2.2％。
分析師發現，到2024年底，上述地區的平均通膨應該可以位在或接近多數央行的目標。
通膨驟降應該會對經濟成長帶來兩方面的緩衝，其一是提振房屋購買力，另一則是可讓央行走向降息。
牛津經濟研究院資深顧問Michael Saunders預期，歐元區明年第四季時可降至1.3％，英國降至2.7％，美國整體個人消費支出（PCE）的年增則可降至2.2％。
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