非洲豬瘟持續肆虐國際，農業部近期於旅客違規攜入豬肉製品首次檢驗出新型非洲豬瘟病毒核酸，顯示國際間疫情依然嚴峻。行政院長陳建仁25日前往桃園機場視察農業部防檢署非洲豬瘟旅客手提行李檢查作業及財政部關務署快遞貨物X光檢疫作業，特別要求邊境相關部會提高警覺，務必落實執行查驗工作，加強宣導，並感謝邊境把關各CIQS相關部會多年來的努力與協助，同時致贈加菜金，期勉各單位同心協力，發揮整體防疫戰力阻絕非洲豬瘟疫情入侵。

防檢署表示，非洲豬瘟疫情目前已擴及世界77國，其中亞洲地區有18個國家通報發生疫情，今年更新增新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、瑞典和孟加拉等國，鄰近的中國大陸、香港、韓國、越南及馬來西亞等近期亦持續有疫情傳出，且農業部防檢署自旅客違規攜帶、農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中採樣之豬肉製品，仍持續檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，陽性率達9.3％，没有下降的趨勢，顯示非洲豬瘟疫情仍持續擴散未見停歇。

台灣守住非洲豬瘟的入侵，每一刻都不得鬆懈。我國持續落實邊境檢疫強化措施防堵非洲豬瘟入侵，包括旅客行李、快遞及郵包的X光機百分百查驗。目前在東亞地區只有我國與日本仍為非洲豬瘟非疫區，維持防疫成果有賴邊境各單位持續嚴密把關，務求滴水不露。

我國防堵非洲豬瘟即將進入第6個年頭，防疫視同作戰，因應即將到來的農曆春節假期大量旅客人潮可能攜帶動物產品入境致引入非洲豬瘟等疫情，陳建仁除肯定邊境所有協力防範非洲豬瘟部會的努力與付出，也指示各單位一定要落實各項邊境把關工作，嚴陣以待，務必阻絕疫情入侵。

我國將成為沒有口蹄疫、非洲豬瘟和傳統豬瘟三大豬病的國家，陳建仁呼籲全民防疫，假期出國旅遊返國時切勿攜帶肉類產品回國，也不要網購境外肉類製品，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，保障國內農業生產安全，讓全世界看見台灣得來不易的防疫成果。