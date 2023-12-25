【時報記者林資傑台北報導】防疫雙險在2022年引爆理賠風暴，金融消費評議中心表示，截至6日受理的防疫相關申訴案件達5萬607件，其中進入評議案件高達8837件，所幸在逐步擴充人力及資源下，目前僅剩20幾件，預期可望在今年底收尾結案。
雖然防疫雙險相關爭議可望落幕，然而隨著知名度增加，以及詐騙事件及民眾消費意識崛起，評議中心指出，2023年一般金融消費爭議的評議案件不減反增，從過去1年受理3000件左右躍增至4200件，相較防疫雙險爭議前跳增達約50％。
評議中心委員透露，防疫雙險相關申訴在去年第四季邁入高峰，今年受理的相關案件達約3萬件。新任董事長杜怡靜表示，評議中心人力在金管會支持下自66人增至76人，目前受理案件平均約60天可結案，在積極處理下僅剩20幾件，預期可在年底收尾結案。
除了積極協助金融業者及消費者處理金融消費爭議外，評議中心考量數位科技發展愈趨成熟，相關的金融服務應用亦持續創新，民眾取得金融服務的管道更加多元及即時，均促成金融消費行為及爭議態樣演進。
因此，評議中心在數位服務方面將善用數位科技創新，提供更便民的消費者保護服務，如提升發展Al智能在官網的問答功能，但也留意偏鄉、高齡者等需求，保留傳統電話臨櫃等申訴詢服務管道，後續也會推出LINE服務，謹慎善用創新工具，落實友善的爭議處理服務。
不過，評議中心指出，包括虛擬貨幣爭議、境外保單或鎖定無信用卡消費者的先買後付（BNPL）等服務，由於對象通常並非金融業，因此不在金融消費評議中心的服務範圍內，使得金融教育的重要性愈趨重要。
對此，評議中心除以跨世代思維及視野服務金融弱勢族群，更肩負金融教育責任，與金管會、教育部、內政部警政署等單位協力前往校園、偏鄉等地進行宣導教育，期許在集結各單位資源下攜手合作培力年輕學子金融素養，並一同齊心打詐，避免國人掉入詐騙陷阱。
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