【時報記者王逸芯台北報導】東生華(8432)今(25)日舉辦的法人說明會，總經理楊思源表示，東生華2024年可分為有機與無機成長來源，其中，有機成長將持續維持兩位數增長，無機成長部分，會持續策略型投資或合資具潛力公司。

東生華11月營收年成長達8.19%，累計月營收年成長達11.6%，主要歸功於新複方高血脂新藥、初級預防血脂用藥和NGS次世代基因檢測(癌症液態切片)的成長。今年除拓展眼科新科別並送出乾眼症鼻噴劑查驗登記以外，併購創益生技成為東生華第一間子公司，此一戰略布局旨在強化維權通路，全面提高公司的銷售競爭力。

總經理楊思源表示，有別於東生華專攻處方用藥市場，創益生技專注在預防醫學，市場重點在疫苗及益生菌領域，其通路主要涵蓋兒科診所、耳鼻喉科診所及藥局，遍布全台約兩千間。

展望2024年，楊思源表示，東生華明年可以分為有機與無機成長來源。有機成長除了舊有產品供貨穩定，持續兩位數成長趨勢以外，將於第一季取得蛋白新藥類風溼性關節炎藥物之里程碑金4千萬。東生華明年將提升自費產品占比，目前研發中新產品亦有57%為自費品項，而進展為第二季預計送出四張查驗登記：包含505b2新藥2張、特殊學名藥1張、TNCE新藥1張。此外，第二季也將有TNCE產品準備進入臨床試驗。針對精準醫療產品方面，健保署公告預計明年第二季癌症NGS檢測納入健保給付，此一政策也將有助提升精準醫療業績成長。另外，東生華預計明年第四季將領取骨質疏鬆生物相似藥與乾眼症鼻噴劑兩張藥品許可證。

東生華也加速進入亞洲市場，包含高血壓用藥已取得泰國、緬甸藥證許可，抗心律不整藥物已取得香港藥證許可，其餘新藥發展未來也將瞄準菲律賓、越南、馬來西亞、印尼市場。

至於無機成長部分，楊思源表示，東生華持續藉由策略型投資或合資具潛力公司，加速成長力道。