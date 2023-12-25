【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】25日，全球主要股市因聖誕節大都休市之下，日股則是收小紅，航運族群因運費可能又要打回原形之下，表現較疲弱。收盤時，日經收在33,254.03點，漲84.98點或0.26%。東證收2,337.4點，微漲0.97點，近乎平盤。

分析師指出，適逢聖誕節假期，海外市場休市，失去參考下，日股的漲幅相對有限。盤面上，個股變化不大，但航運類股卻是被賣壓襲擊，主要是丹麥船公司馬士基日前傳出，準備要重啟紅海以及亞丁灣的業務，故公司股價應聲下挫。

因擔心葉門的武裝團體青年運動會劫船，全球航運業者都儘量避開行駛紅海，改為繞行南非的好望角。同時，受到貨櫃運價大漲影響，日本船公司股價上周周線狂飆17%。

不過，25日整個航運族群一度大跌6%，其中川崎汽船重挫8.6%、日本郵船大跌6.54%，商船三井也下挫5.62%。其它個股中，迅銷漲0.62%，東京威力科創漲0.48%，不過，愛德萬測試跌1.49%。