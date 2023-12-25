電競品牌廠微星（2377）跨足新能源車市場，今年並將首度前進台北車展，推出多款家／商用AC智慧充電樁及能源管理系統（EMS），其中主打車牌辨識結合金流支付功能的「EV AI」充電樁更於近期榮獲2024台灣精品獎，象徵在新能源車領域邁出大步，將擴大搶攻充電基礎設施布建商機。

微星投入車用市場布局多年，此回亮相的充電樁陣容不僅具100％台灣製造優勢，更有多元手機智慧應用。其中，包括有針對個人家用的「EV Life」，採用時尚簡約的外型設計，呈現黑色鋼琴鏡面質感。其充電效能高達14.4 kW ／ 60A，滿足一般家庭充電游刃有餘，並可彈性支援美規Type 1（SAE J1772）、歐規Type 2（IEC 62196）充電槍，符合市面車款需求；車主除可透過手機APP啟動充電或隨插即充，也可善用充電排程有效節省電費、延長愛車電池壽命。

針對商業應用如公共停車場、充電站、建案等，微星也推出「EV Premium」、「EV AI」兩種解決方案，除了都具有QR Code金流支付、RFID卡片感應功能，EV AI更增加車牌辨識功能，優化停車管理與車主充電體驗。

微星亦另推出EMS雲端管理系統與客製化API整合服務，讓場域主、營運商皆能遠端掌握站點運營狀態，同時創造更多應用，並配合台電專設一戶電錶，實施智慧電能管理，提升用電安全之餘，也可利用時間電價控制成本。

微星響應全球淨零轉型，除了自主減碳，也積極推動新能源產品創新，首波推出的3款智慧AC充電樁於今年取得台灣CNS安全認證，並陸續在全台各地布建示範場域，近期也將正式上市，開放民眾訂購，詳細資訊將於12月底台北新車暨新能源車特展進一步揭露。