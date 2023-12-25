【時報-台北電】大盤今日窄幅震盪，三大指數均小幅收漲，北證50指數大漲超4%。

消費電子板塊全線走強，混合現實概念領漲，五方光電、安潔科技、中光學、雙象股份等集體封板。汽配股再度活躍，旭升集團、文燦股份、雪龍集團漲停。

遊戲、傳媒股持續大跌，巨人網路、愷英網路、中廣天擇等跌停。航運概念股陷入調整，中創物流、寧波遠洋接近跌停。

周一個股跌多漲少，超3000股處於下跌狀態，兩市成交明顯縮量，今日成交額僅6081億元，創年內第三低量。

收盤，滬指報2917.81點，漲0.14%，成交額為2615億元；深成指報9256.28點，漲0.38%，成交額為3466億元；創指報1831.57點，漲0.31%，成交額為1426億元。（編輯：張嘉倚）

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