年關將近，科技大廠資遣、優離退傳聞頻繁，其中新竹科學園區10月就爆出48家廠商，裁員496人，裁員人數創近5年新高，資遣比率也是近5年次高。政府針對失業群族有提出相關補助措施，包括「失業給付」、「職業訓練生活津貼」、「提早就業獎勵津貼」等。

若勞工不幸被裁員先別焦慮，先了解依《就業保險法》第11條規定，被保險人因定期契約屆滿離職，逾1個月未能就業，且離職前1年內，契約期間合計滿6個月以上者，即視為「非自願離職」，也就是失業的時候，即可請領勞動部提供相關補助，並可在每月領取一定金額，維持基本生活開銷。

申請「失業給付」要先滿足4項條件，包括非自願離職、就業保險年資合計滿 1年、有工作能力及繼續工作意願、向公立就業服務機構辦理求職登記，備妥個人身分證明文件、定期契約文件或非自願離職證明書以及存摺影本，至各地的就業服務處、就業中心辦理申請，補助金額為「離職前6個月平均月投保薪資」的60％，按月發放。

失業期間，若想增進個人技能、工作能力者，勞動部也有提供「職業訓練生活津貼」，申請資格包括非自願離職、向公立就業服務機構辦理求職登記、參加全日制職業訓練，其中全日制職業訓練意即每週上課4天以上、每天4小時以上，且每月上課的總時數超過100小時，需要注意的是一旦受訓中途離開或遭到退訓者，將停止發放「職業訓練生活津貼」。此外，領取失業給付中，也不得領取「職業訓練生活津貼」，只能二擇一。

為鼓勵失業勞工更積極的找到新工作，在領取「失業給付」期間，提前找到工作還有「提早就業獎勵津貼」可拿，只要符合2項條件，包括請領失業給付中、新工作投保滿3個月以上，補助金額依申請人尚未請領的失業給付金額50％，一次發給，但要注意的是這項津貼有時間限制，必須自「再就業並參加就業保險滿3個月」的隔日起算2年內提出申請。