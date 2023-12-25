年關將近，科技大廠資遣、優離退傳聞頻繁，其中新竹科學園區10月就爆出48家廠商，裁員496人，裁員人數創近5年新高，資遣比率也是近5年次高。政府針對失業群族有提出相關補助措施，包括「失業給付」、「職業訓練生活津貼」、「提早就業獎勵津貼」等。
若勞工不幸被裁員先別焦慮，先了解依《就業保險法》第11條規定，被保險人因定期契約屆滿離職，逾1個月未能就業，且離職前1年內，契約期間合計滿6個月以上者，即視為「非自願離職」，也就是失業的時候，即可請領勞動部提供相關補助，並可在每月領取一定金額，維持基本生活開銷。
申請「失業給付」要先滿足4項條件，包括非自願離職、就業保險年資合計滿 1年、有工作能力及繼續工作意願、向公立就業服務機構辦理求職登記，備妥個人身分證明文件、定期契約文件或非自願離職證明書以及存摺影本，至各地的就業服務處、就業中心辦理申請，補助金額為「離職前6個月平均月投保薪資」的60％，按月發放。
失業期間，若想增進個人技能、工作能力者，勞動部也有提供「職業訓練生活津貼」，申請資格包括非自願離職、向公立就業服務機構辦理求職登記、參加全日制職業訓練，其中全日制職業訓練意即每週上課4天以上、每天4小時以上，且每月上課的總時數超過100小時，需要注意的是一旦受訓中途離開或遭到退訓者，將停止發放「職業訓練生活津貼」。此外，領取失業給付中，也不得領取「職業訓練生活津貼」，只能二擇一。
為鼓勵失業勞工更積極的找到新工作，在領取「失業給付」期間，提前找到工作還有「提早就業獎勵津貼」可拿，只要符合2項條件，包括請領失業給付中、新工作投保滿3個月以上，補助金額依申請人尚未請領的失業給付金額50％，一次發給，但要注意的是這項津貼有時間限制，必須自「再就業並參加就業保險滿3個月」的隔日起算2年內提出申請。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：