【時報記者任珮云台北報導】聯準會12月會議再次按兵不動，利率點陣圖更預計2024年可望降息三碼，立場超鴿派。對投資市場來說，也終於鬆了口氣，可望終結了過去兩年大幅升息、資金緊縮的環境。市場歡聲雷動，帶動股債齊揚。根據最新的2023年施羅德全球投資人大調查-台灣市場方面，在過去快速升息環境下，有高達六成的台灣投資人進行策略轉換，高於全球平均，也更偏好多元布局以分散風險。且在高通膨環境中，仍有超過四成的台灣投資人願意加碼風險性資產以及循環性類股，希望拉高收益率以因應通膨。展望未來，更有近六成的台灣投資人認為未來的投資報酬率會更高，樂觀情緒升溫。

施羅德投資集團連續11年，每一年皆會針對全球33個市場，超過2萬名投資人(台灣為500名投資人)作調查。第二階段的調查主題：新經濟型態(Regime Shift)，調查了全球以及台灣投資人，針對過去高通膨、高利率的「雙高」環境下，其投資行為有何變動。而最新的結果顯示，相較於全球以及亞洲，有高達61%的台灣投資人有調整資產組合，高於全球(54%)以及亞洲(55%)投資人。

如果進一步提問，是做何調整？最高比例的投資人(54%)是多元化投資組合，其次為節省開銷(51%)。而全球以及亞洲的投資人，排名第一的皆是節省開銷。另一方面，也有43%的台灣投資人表示會投資風險性資產(例如投資在特定產業的股票或者基金)，期望拉高收益，還有42%表示會投資在循環性類股。皆是專注在升息環境下的投資機會，因應通膨。

值得關注的是，台灣投資人在「詢問理財顧問」以及「投資在虛擬貨幣」，是相較全球以及亞洲投資人，比例較少。

施羅德投信表示，其實從這次的調查看來，台灣投資人面對環境的巨變，心態上願意保持靈活，也越來越肯定多元化投資組合的價值。另一方面，相較於全球以及亞洲投資人，台灣投資人的積極度也是偏高的，願意承擔更高的風險、以求較高的報酬率。這與台灣市場這幾年表現亮眼有關，投資人大多傾向樂觀，也因此越來越積極。

台灣投資人的樂觀情緒，也反映在對未來的預期報酬上。根據這次的調查，台灣投資人以過去的經驗推估，58%的受訪者認為未來投資市場的報酬率會更高，僅12%認為未來會較差。

報酬率的推估是如何來的呢？有58%的受訪者是根據過去五年的數據推估，有56%也同時參考過去一年的表現或者是自己的研究，另有49%來自金融趨勢以及財經新聞。

至於對風險的容忍度，也是顯著提升。有58%的台灣受訪者表示，經歷了高通膨以及快速升息的環境，對風險的容忍度比過去還高，只有13%表示比過去低。有60%的受訪者，表示可以容忍低於10%的跌幅，有24%則可以容忍10-20%的跌幅。只是這個跌幅的容忍度，與全球投資人相差不多，卻低於亞洲投資人。