婚姻經營不容易，一名曾當職業軍人退役的男網友發文指出，前妻二度外遇讓他戴綠帽，現在跟著一個薪水凍漲10幾年的小主管，輾轉得知她工作跟顧小孩都很累，經濟壓力很大，反觀原PO已經退伍享清福，讓他直呼「莫看少年窮。」

原PO發文指出，自己職業是軍校畢業的職業軍人，唸軍校時15歲就和母親一起背房貸買了2間公寓，畢業後任期為6年，他在89年剛升任上士時結婚，當時22歲月薪約3萬5，結婚3年後升上士三級，月薪約4萬1。但老婆當時常抱怨他錢賺不多，還常不在家讓她全職顧小孩，後來老婆就跑了，而且離婚不到半年就又生了一個男孩。

原PO無奈表示，前妻二度外遇讓他戴綠帽，後來前妻跟著其中一個外遇對象生活，對方是小主管，月薪好像4萬多，家裡有房子。兩人十幾年都沒聯絡，後來從小孩口中得知前妻好像過得不怎麼好，她抱怨現在工作很累，顧小孩很累，經濟壓力大，老公薪水還是4萬多，跟公婆同住又買不起房子無法搬出去住。

反觀原PO處境大不同，離婚後他的薪水從4萬一路到退伍時已經快7萬，退伍後月退+18%領4萬2，再找個8小時超輕鬆的工作月領3萬3，加起來一個月領7萬5左右，而且十多年他的房子已經有4間，目前公告價加起來約價值4千萬。

其他網友紛紛表示，「當軍人的一開始總是不怎麼樣，甚至有時還會被人嫌到好像比領基本工資還要差，幸苦過了，現在等於是風水輪流轉」、「前妻現在看到文章立馬哭泣走在後悔道路上，早知道不要騷包談新戀愛，看到（主管）名稱就以為撿了個富豪」。