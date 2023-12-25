2023第十七屆波蘭國際發明展於12日至14日展出來自羅馬尼亞、拉脫維亞、沙烏地阿拉伯等15國將近200件參賽作品，加捷生醫明星商品「甲魚全沛」脫穎而出受到大會評審團肯定，再度奪得金牌殊榮，產品傑出備受矚目。

加捷生醫「甲魚精-P」12月也傳出好消息，通過「雙潔淨標章」驗證。加捷生醫指出，「甲魚精-P」銷售近30年，始終保持初衷，提供安全無虞、全方位營養，守護廣大消費者的健康，近年來消費者更加在意食安問題，取得雙潔淨標章驗證的「甲魚精-P」，為消費者灌注更強大的信心。加捷生醫目前已有「甲魚全沛」及「甲魚精-P」兩項產品通過「雙潔淨標章」驗證。

回顧2023年，加捷生醫「甲魚全沛」、「甲魚精-P」、「甲魚顧菁亮」、「常健益生菌」等產品接連獲獎，受到各界專家評審的肯定，尤其「甲魚全沛」在今年度一連獲得保健食品學會營養保健食品創新獎銀獎、世界品質評鑑大賞銅獎、國家品牌玉山獎最佳產品獎、烏克蘭國際發明展金牌，國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎、IIIC國際創新發明競賽金牌、香港國際發明展金牌、SNQ國家品質標章、波蘭國際發明展金牌等9項殊榮。

展望2024年，加捷生醫將持續尋找台灣特有保健元素，提供天然、在地的優質產品選擇，盼能成為台灣人每天的活力來源。

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