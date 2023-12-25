【時報記者王逸芯台北報導】台積電(2330)放棄進駐龍潭擴廠計畫，但桃園工業地產土地價格持續上漲。台灣房屋統計實價登錄數據，近3年桃園5大產業園區的工業用地漲幅，其中觀音產業園區上漲61.5%最多，龜山產業園區則以48.6%的漲幅居次，華亞科技園區、大園產業園區、中壢產業園區，地價也都上漲逾3成，且華亞科技園區工業用地均價來到62萬元，龜山產業園區土地價格每坪52萬元，雙雙創下區域新高，至於觀音產業園區、大園產業園區工業用地價格即使大漲，目前仍在2字頭的相對親民水位。

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵表示，2018年起中美貿易戰開打，全球供應鏈重組，台商在稅務、經營成本考量下回流台灣，桃園因具備產業、交通、人才等投資環境區位優勢，又是全球電子製造、光電顯示及半導體中下游供應鏈產業重鎮，成為台商回流設廠的首選據點，因而帶動桃園各大產業園區地價上漲。

五大產業園區中觀音產業園區漲幅最高，台灣房屋工業地產專業經紀人羅淑敏表示，觀音產業園區是桃園面積最大、價格最平實的產業園區，交通相當便利，鄰近台15線與台61線西濱快速公路、台北港、桃園機場，且園區內公共設施配套相對充足，每日自來水供應量和汙水處理量條件，優於周邊其他的工業區，因此吸引有生產製造需求的企業進駐，包括食品業、造紙業、電鍍、金屬加工等廠商，逐步形成產業群聚效應。近期製造業擴廠需求仍高，在設廠成本考量下，地價僅2字頭的觀音產業園區詢問度頗高。

陳璟葵分析，漲幅居次的龜山產業園區，土地價格已站上5字頭，創區域行情新高，但後續行情仍看俏，主要有兩大推力，第一是來自國際重磅級AI科技巨擘微軟，在龜山產業園區買下上萬坪土地，目前已經動工蓋廠房，相關AI廠商、雲端資料軟體廠商可望跟進，預料龜山產業園區將逐步轉型為AI、雲端服務商業聚落。

第二個推力則是塭仔圳重劃區的廠房拆遷，塭仔圳有上千家違章廠房因重劃遭拆遷，引發一波工廠搬移潮。放眼新北市五股、新莊、泰山等產業園區的土地價格，每坪至少80萬起跳，有的甚至上看100萬元，反觀鄰近雙北的龜山產業園區，即使近年工業用地行情成長近5成，5字頭價位仍只要新北市半價，且就近遷廠員工適應度高，因此龜山產業園區具備雙北以外設廠的最佳戰略位置。

陳璟葵指出，今年以來全球面臨景氣波動，但製造業、科技業、食品業、物流業、金屬加工、電子設備廠等產業仍持續擴廠，並開出獵地需求，廠房面積至少1500坪以上，其中物流廠商需求最大，要求設廠面積達上萬坪，因此預期2024年桃園5大產業園區後市仍持續看俏。