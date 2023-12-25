【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】英特爾對晶圓代工業務寄予厚望，並發下豪語要超越全球最大晶圓代工廠台積電，投銀Northland Capital Markets看好英特爾股價後市看漲，並預期該公司可能分拆為5家公司，力拚在各領域獨占鰲頭。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日在接受《巴倫周刊》專訪時表示，英特爾1.8奈米製程（18A）製程無論在晶片效能、功耗、成本方面都勝過台積電，該公司有信心在2年內打敗台積電，未來有機會為輝達代工生產晶片。

根據Seeking Alpha報導，Northland Capital Markets分析師Gus Richard在其研究報告中對英特爾股票給出「優於大盤」評級。他並預期在基辛格領軍下，英特爾最終可能分拆成為5家獨立的公司，分別經營自動駕駛技術Mobileye、可程式解決方案Altera、晶圓代工、晶片製造設備IMS Nanofabrication Global以及產品等五大業務，加總後總價值估將達到每股68美元，較英特爾上周五收盤價高出逾40%。

該分析師表示，英特爾這些業務各自獨立要比合在一起更有價值，該投銀認為現在問題只在於何時要分家而已。

雖然英特爾劍指台積電，但該研究報告指出，從英特爾剝離出來的晶圓代工業務最終可能擠下三星電子，成為全球第二大晶圓代工廠。該分析師並看好在先進製程方面，尤其在用於AI技術的ASIC、CPU、GPU和FPGA晶片領域，英特爾可能成為台積電唯一可行的替代供應商。